Während in anderen Ländern der Kaffee längst mit Kreditkarte und die Brötchen per Smartphone bezahlt werden, zücken die Deutschen lieber ihre Scheine und Münzen. Eine Studie des Instituts für Handelsforschung zeigt: Acht von zehn Konsumenten zahlen am liebsten bar – unabhängig von der Höhe des Betrags.