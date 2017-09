Zehn Jahre Rauchverbot Schutz von Nichrauchern oder Raucherdiskriminierung?

Im Juli 2007 hat die Bundesregierung ein Gesetz beschlossen, das das öffentliche Leben in Deutschland nachhaltig beeinflussen sollte: das Bundesnichtraucherschutzgesetzt. Seit dem 1. September 2007 ist es in Kraft – also exakt zehn Jahre. Seitdem ist das Rauchen in den Einrichtungen des Bundes wie im öffentlichen Personenverkehr – also in Bus, Bahn und Taxi sowie auf Bahnhöfen – verboten.

Tabakkaufen erst ab 18

Mit dem Gesetz wurde auch das Mindestalter für den Zigarettenkauf von 16 auf 18 Jahre heraufgesetzt. Zudem wurden die Bundesländer dazu angehalten, eigene Regeln für das Rauchen in Kneipen, Diskotheken und Kinos aufzustellen. Statt eines gibt es 16 Nichtraucherschutzgesetze und Deutschland ist in puncto Rauchverbot ein Flickenteppich.

Viele Länder setzten zunächst auf Freiwilligkeit, wie etwa Nordrhein-Westfalen. Als das nicht funktionierte, wurden die Vorgaben strenger. Seit 2013 gilt in NRW das absolute Rauchverbot in Kneipen – wie auch in Bayern und im Saarland.

16 verschiedene Gesetze

Die mitteldeutschen Länder haben ein mehr oder weniger striktes Rauchverbot in Kneipen durchgesetzt. In Sachsen und Sachsen-Anhalt darf in kleinen Eckkneipen geraucht werden, wenn der Betreiber seine Kneipe zur Raucherkneipe erklärt. Gaststätten müssen in allen drei Ländern extra Räume vorhalten, wollen sie ihren Gästen das Rauchen ermöglichen. Andernfalls müssen die Raucher vor die Tür.

Rauchen und Trinken? In Bayern nur noch draußen möglich. Bildrechte: colourbox In den Diskotheken Sachsen-Anhalts dürfen die Raucherräume keinen Anschluss an die Tanzfläche haben. In Sachsen und Thüringen ist das erlaubt. In den Schwimmbädern Sachsens und Thüringen gilt das absolute Rauchverbot. In Sachsen-Anhalt gelten Ausnahmen für abgetrennte Räume.



Die Auswirkungen des Rauchverbots sind nur schwer messbar. Doch gibt es Hinweise, dass die Zahl der Todesfälle durch Passivrauchen zurückgegangen ist. Es fehlen jedoch Vergleichszahlen. Nach der jüngsten Erhebung starben 2012 in Deutschland 47.000 Menschen an Lungenkrebs – 6.000 von ihnen waren Passivraucher.

Der Anteil der Raucher geht seit Jahren zurück. Aktuell raucht bei Männern unter 25 Jahren jeder Vierte. Bei jungen Frauen ist es jede Fünfte. 1982 lag der Anteil noch jeweils um die 40 Prozent.

Qualmfrei auch im Auto

Inzwischen wird auch über Rauchverbot in Privatautos diskutiert. Die Idee findet auch bei Rauchern selbst Anklang. Nach einer Studie der Uni Düsseldorf sind 67 Prozent der befragten Raucher dafür, das Qualmen im Auto zu verbieten – wenn Kinder im Fahrzeug sitzen.

Der Deutsche Zigarettenverband hält von Verboten nichts und sprich von Raucherdiskriminierung. Der Verband setzt auf Freiwilligkeit und wünscht sich eine Rückkehr zur Freiwilligkeit auch im Gaststättengewerbe. Es solle dem Wirt überlassen werden, ob er Rauchen erlauben wolle oder nicht.