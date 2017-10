Zeitumstellung Sommerzeit auf dem Prüfstand

Am Sonntag werden die Uhren umgestellt, es gilt dann wieder fünf Monate lang die Mitteleuropäische Zeit – also Normalzeit. Warum es die Zeitumstellung überhaupt gibt, kann mittlerweile niemand mehr so richtig begründen. Eigentlich sorgt die Sommerzeit nur für Probleme. Nun nimmt sich offenbar die Politik ernsthaft des Themas an. Die EU stellt die Sommerzeit auf den Prüfstand.