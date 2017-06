In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben am Freitag rund 894.000 Schüler ihre Zeugnisse bekommen. Für sie beginnen nun die Sommerferien, ebenso wie in Bremen und Niedersachsen. Der Automobilclub ADAC warnt deshalb vor Staus auf dem Weg in den Urlaub vor allem Richtung Ostsee. Grund sind dem ADAC zufolge zahlreiche Baustellen auf den Autobahnen 9 und 14. Wer frei entscheiden könne, solle lieber dienstags oder mittwochs reisen.