In Mitteldeutschland gibt es zu wenige Schulpsychologen. Das hat der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen vor dem Hintergrund des Jahrestages des Amoklaufs am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt kritisiert. Dabei sei „die beste Prävention gegen Gewalt ein gutes Schulklima, und dafür sind Schulpsychologen unerlässlich“, sagte Klaus Seifried, Bundesvorstand der Sektion Schulpsychologie des Verbandes, dem MDR.

Forderungen nach Amoklauf nicht erfüllt

Nach dem Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium mit 17 Toten hatte der damalige Bundesinnenminister Otto Schily eine klare Forderung gestellt: „Ich bin der Meinung, dass jede Schule einen eigenen Schulpsychologen braucht.“ Diese Quote wird in Deutschland bis heute nirgendwo erfüllt.

Sachsen ist am schlechtesten versorgt

Sachsen ist nach den Zahlen des Psychologen-Verbandes zusammen mit Niedersachsen deutschlandweit am schlechtesten mit Schulpsychologen versorgt. Demnach sind für die Schulen im Freistaat 29 Psychologen angestellt. Das bedeutet, dass es für 15.630 Schüler nur einen Psychologen gibt.

Sachsen verweist auf Nachfrage darauf, die Schulsozialarbeit zuletzt gestärkt zu haben und will ab dem Haushalt 2017/18 15 Millionen Euro pro Jahr in den Bereich investieren. Da Bildung Ländersache sei, so das Ministerium, habe die Aussage des damaligen Bundesinnenministers den Status einer Empfehlung.

Thüringen Spitze in Mitteldeutschland

Thüringen liegt bei der Versorgungsdichte in Mitteldeutschland an der Spitze und im deutschlandweiten Vergleich auf Platz vier. In dem Land kümmert sich ein Psychologe um 6.786 Schüler. Seit 2012 wurden hier zwei neue Vollzeitstellen für Schulpsychologen geschaffen. In Sachsen und Sachsen-Anhalt hingegen wurden sogar Stellen gestrichen.

Dänemark: ein Psychologe für 700 Schüler

Dennoch ist Thüringen ebenfalls weit entfernt von den Forderungen Schilys und dem internationalen Standard. Dieser sieht einen Schüler-Psychologen-Schlüssel von 1:200 oder 1:100 vor. In Israel zum Beispiel kommen auf einen Schulpsychologen 500 Schüler, in Dänemark 700.