Die Hallen im Kongresszentrum von Austin sind groß. So groß, dass sogar ein ganzer Laster reinpasst. Oder genauer gesagt: Ein gut 10 Meter langer Anhänger. Darin: Ein ganzes Salatfeld. Es sei der weltweit erste reisende Bauernhof, erklärt Allison Towle von der Firma "Local Roots".

Sie nimmt mich mit ins Innere: In tiefen Stahlregalen auf mehreren Ebenen sitzen die Salatpflänzchen in Reih’ und Glied in einer Art Lochblech. Die Wurzeln schwimmen unter dem Blech in einer Nährlösung. Unwirklich ist das Licht: Rote und blaue LED-Streifen sind zwischen den Regalebenen angebracht und werfen einen lila Schimmer auf die wachsenden Salatköpfe. Die Beleuchtung habe die Firma selbst entwickelt, erzählt Allison Towle. Salat möge besonders gern rotes und blaues Licht. So wachse er 50 Prozent schneller als in der konventionellen Landwirtschaft.

Grünzeug nur für Reiche

Die Anlage funktioniert ohne Pestizide und verbraucht 99 Prozent weniger Wasser als unter freiem Himmel - nicht umsonst sitzt die Firma in Los Angeles, im Bundesstaat Kalifornien, der seit Jahren unter einer extremen Dürre leidet. Aber warum muss das Ganze dann auch noch fahrbar sein? "98 Prozent des Blattgemüses der USA wird in Kalifornien und Arizona angebaut - also im Südwesten. Von dort wird es in gekühlten Lastern in die gesamten USA gebracht. Das dauert bis zu zehn Tage, und 40 Prozent der Ladung überstehen den Transport nicht. Diesen Verlust müssen die Lebensmittelgeschäfte auf den Preis aufschlagen - und bieten Salat deshalb oft nur in Filialen in reicheren Wohngegenden an."

So gelten ganze Landstriche in den USA als sogenannte Food Deserts gelten - Essenswüsten , in denen es schwer ist, an etwas Gesünderes als Fastfood zu kommen.

Essen auf den Kunden abgestimmt

Mit diesem Set misst sich der Kunde aus und bekommt dann den passenden Ernährungsplan. Bildrechte: MDR/Wolfgang Stuflesser Während Local Roots mit seinem Truck also am ganz großen Rad dreht, geht es bei Habit um den einzelnen - "Essen, personalisiert", ist der Slogan der Firma. Für umgerechnet rund 300 Euro bekommt der Kunde eine Art schickes Paket mit lauter medizinischen Tests nach Hause geschickt. Drei Stunden sollte man sich Zeit dafür nehmen, empfiehlt Anjali Jameson.



Und gleich der erste Test ist ein Wangenabstrich für eine DNA-Analyse. Der Rest ist eher erwartbar: Man trinkt eine kalorienreiche Lösung und misst danach mehrmals den Blutzucker, auch für den Bauchumfang liegt ein Maßband bei. Basierend auf diesen Daten stellt die Firma dann einen maßgeschneiderten Ernährungsplan zusammen. Aber man fragt sich natürlich, ob es wirklich den Vollzugriff aufs Genom des Kunden braucht, um ihm gesunde Lebensmittel zu empfehlen. "Ein Großteil der Messungen läuft über den Blutzuckerspiegel. Die Genetik nutzen wir als Zusatz: Ich selbst bin zum Beispiel recht gesund und hatte sehr gute Testwerte. Aber ich trage das Adipositas-Gen in mir, und meine gesamte Familie ist übergewichtig. So können wir die Testergebnisse an Hand der genetischen Daten anpassen", erklärt Anjali Jameson.

Da muss natürlich jeder Kunde selbst entscheiden, ober er so umfrangreiche Daten bei einer Firma speichern lässt, die selbst sagt, dass es eigentlich nur um Wellness geht und dass die Ernährungsempfehlungen keinen medizinischen Hintergrund haben.

Weniger Einwegflaschen im Büro

Der Getränkeautomat Bevi spendet Wasser mit wohldosierter Kohlensäure und einem Schuss Aroma. Bildrechte: MDR/Wolfgang Stuflesser Um die Ecke zapft sich ein Messebesucher gerade aromatisiertes Wasser aus einem Automaten. Bevi heißt die Firma und vermietet ihre technisch hochgerüsteten Wasserspender an Firmen, die sie sich für umgerechnet rund 350 Euro im Monat ins Büro stellen können. Der Automat sieht aus wie ein großer weißer Kühlschrank mit einer Nische vorn, um Glas oder Flasche unter den Auslass zu stellen. Über einen Touchscreen wählt der Nutzer dann zwischen Limette-Minz-Aroma, Gurke oder Kokosnuss - und kann die Intensität des Geschmacks und die Menge an Kohlensäure einstellen.

Es gehe darum, den Verbrauch an Einweg-Wasserflaschen im Büro zu begrenzen, erklärt Tim Phan sein Produkt. Natürlich sammelt der Automat fleißig Daten und schickt sie übers Internet an die Herstellerfirma. "Weil wir über das Internet mit dem Automaten verbunden sind, können wir den Kunden ein paar lustige Informationen zukommen lassen: Zum Beispiel, welches der beliebteste Geschmack ist oder zu welchen Uhrzeiten wie viel gezapft wird. Durch diese Daten wissen wir auch, dass ein Automat etwa 35.000 Plastikflaschen im Jahr einspart."

Das ist natürlich gut in Sachen Umweltschutz - der Datenschutz rückt dagegen für manche Firmen, die sich während South by Southwest präsentieren, offenbar eher in den Hintergrund.