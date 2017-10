Personalmangel Sorge um Zukunft der Rettungsdienste

In Landkreis Meißen und in Nordsachsen fährt nicht mehr der DRK die Rettungsdienste. Die Kreise haben sich andere Anbieter gesucht. Der Grund: Einige Rettungswagen konnten nicht fahren, ihnen fehlten schlichtweg die Sanitäter. In einem Positionspapier kritisieren die Hilfsorganisationen nun den akuten Personalmangel und die Vergabepraxis für Verträge mit Städten und Gemeinden. Sie warnen vor einer akuten Gefährdung der Sicherstellung von Rettungsdiensten. Jetzt soll es weitere Gespräche geben.

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL