Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe folgt mit der Absenkung der Empfehlung des Schätzerkreises, in dem Vertreter seines Ministeriums, des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung und des Bundesversicherungsamtes vertreten sind.

Den Zusatzbeitrag gibt es seit 2015. In dem Jahr war festgeschrieben worden, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte einen festen Beitragssatz von 14,6 Prozent teilen und weitere Kosten in Form des Zusatzbeitrages von den Arbeitnehmern alleine bestritten werden. So sollten die Arbeitgeber entlastet und Arbeitsplätze gesichert werden.