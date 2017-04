Die Deutsche Luftverkehrswirtschaft erklärte, die Gefahr eines Angriffs von außen durch Terroristen oder Kriminelle sei nach wie vor höher einzuschätzen als der Suizid eines Piloten. Seit 1931 habe es mehr als 1.000 Flugzeugentführungen gegeben. Demgegenüber stünden vier Suizidfälle, die mit dem des Germanwings-Copiloten Lubitz vergleichbar seien. In zwei Fällen sei der Betroffene allein im Cockpit gewesen. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hatte bereits im März Zweifel an der Zwei-Personen-Regel im Cockpit geäußert . Sprecher Markus Wahl sagte, sie berge ein weiteres Sicherheitsrisiko.

Am 24. März 2015 war ein Germanwings-Flugzeug in den französischen Alpen abgestürzt. Die 150 Menschen an Bord starben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Co-Pilot die Maschine bewusst abstürzen ließ. Er soll psychisch krank gewesen sein und den Flugkapitän aus dem Cockpit ausgesperrt haben, als dieser zur Toilette musste.



Nach dem Unglück hatten die Airlines als Sofortmaßnahme die Zwei-Personen-Regel im Cockpit eingeführt. Diese besagt, dass ein Mitglied der Besatzung in die Pilotenkanzel muss, wenn einer der beiden Piloten eine Pause macht. So sollte sichergestellt werden, dass sich der Vorfall nicht wiederholt.