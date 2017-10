Die UN-Geberkonferenz in Genf bittet am Montag die Weltgemeinschaft um Geld zur Versorgung der rund 600.000 Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar. Benötigt werden rund 360 Millionen Euro. Die Rohingya-Flüchtlingskrise gilt als eine der am schnellsten wachsenden der Welt.