Kernkraftwerke in den deutschen Nachbarländern sind offenbar für schwere Atomunfälle drastisch unterversichert. Das geht aus einer Analyse des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) im Auftrag des Öko-Energieanbieters Greenpeace Energy hervor.

Demnach ist die international vereinbarte Haftung meist auf dreistellige Millionenbeträge begrenzt. Die wahrscheinlichen Kosten eines Super-GAUs in Europa lägen aber in einem Bereich von 100 bis 430 Milliarden Euro. Diese Kosten überschritten die Haftungsgrenzen um das Hundert- bis Tausendfache.

Zuletzt hatten es mehrere Störfälle in belgischen und französischen Atomkraftwerken nahe der deutschen Grenze gegeben.

Tschernobyl - Ausbreitung der radioaktiven Wolken in der Zeit vom 27. April bis 6. Mai 1986. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zudem hatte die Bundesregierung Belgien wegen Tausender kleiner Risse in den Reaktorblöcken sowie wegen offener Sicherheitsfragen vor einem Jahr vergebens um eine Betriebspause für die Meiler Doel 3 und Tihange 2 gebeten. Auch das tschechische Atomkraftwerk Temelín an der Grenze zu Bayern und Österreich gilt als störanfällig.



Deutschland selbst hatte sich nach dem Reaktorunglück von Fukushima für einem Atomausstieg entschieden. 2022 soll hier das letzte Atomkraftwerk vom Netz gehen. Viele Nachbarn setzen aber weiter auf Atomkraft. Am Mittwoch jährt sich zudem das Reaktorunglück von Tschernobyl zum 31. Mal. Bis heute sind die Strahlenwerte bestimmter Lebensmittel erhöht.