Die britische Airline Monarch ist insolvent. Die Luftfahrtbehörde CAA sprach am Montag vom "größten Scheitern einer Airline", das es in Großbritannien je gegeben habe. Alle Flüge der Fluggesellschaft, die vor allem bei britischen Urlaubern beliebt ist, wurden abgesagt. Davon betroffen sind mehr als 800.000 Passagiere. Etwa 110.000 von ihnen sitzen im Ausland fest. Es handelt sich um Touristen, die etwa in Kroatien, Griechenland und Italien gestrandet sind