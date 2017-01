Weltwirtschaft Chinesen auf Einkaufstour

Die schiere Größenordnung chinesischer Auslandsinvestitionen ist jetzt schon beeindruckend. 750 Milliarden US-Dollar waren es im vergangenen Jahr. Praktisch doppelt so viel wie der komplette Bundeshaushalt eines Jahres in Deutschland.

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping. Bildrechte: dpa

Nur ein Beispiel dafür, wie brisant das neue Interesse Chinas an Auslandsinvestitionen sein kann, sagt auch der New Yorker Wirtschaftsprofessor Nouriel Roubini: "In manchen Fällen, etwa in Deutschland und anderswo, gab es Bedenken um die nationale Sicherheit, wenn Technologiefirmen an China vekauft werden. Und ein weiterer wichtiger Punkt, wenn es um chinesische Firmenkäufe geht, ist Gegenseitigkeit. China investiert massiv in den USA und Europa. Umgekehrt ist das nur begrenzt der Fall."



Und zwar weil China engere Grenzen dafür zieht. Rubini sieht hier eine Ungleichheit zwischen China und seinen Geschäftspartnern. Das sehen viele Davos-Teilnehmer ähnlich. Und auch deshalb stießen die Forderungen des chinesischen Staatschefs nach mehr Offenheit auf ein geteiltes Echo. Unternehmer und Manager, die mit China ins Geschäft kommen wollen, können nur hoffen, dass auf solche Versprechungen auch Taten folgen.