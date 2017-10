Im Skandal um mit dem Insektengift Fipronil belastete Eier blockieren Deutschland und die Niederlande die Veröffentlichung von Informationen. Das teilte die EU-Kommission in Brüssel mit.

Die Nachrichtenagentur dpa hatte nach eigenen Angaben die Herausgabe von Meldungen und Zahlen beantragt, die im Sommer von den Mitgliedsländern in das gemeinsame Schnellwarnsystem RASFF eingegeben worden waren. Die Brüsseler Behörde lehnte das nun ab. Sie begründete ihr Abweichen vom grundsätzlichen Recht der EU-Bürger auf Dokumenteneinsicht damit, Deutschland und die Niederlanden hätten die Freigabe abgelehnt.

Die deutschen Behörden begründeten in einer Stellungnahme an die EU-Kommission die Informationssperre mit dem Schutz des Systems. Wenn Nutzer eine Veröffentlichung ihrer Meldungen befürchten müssten, werde es zu Verzögerungen bei der Kommunikation kommen



Die niederländischen Behörden geben hingegen ermittlungstaktische Gründe für ihre Ablehnung an. Eine Veröffentlichung der Informationen könnte demnach die Ermittlungen zu dem Skandal irreversibel schädigen.