Abgas-Skandal Erstes US-Urteil gegen VW-Mitarbeiter erwartet

In den USA wird im Abgasskandal am Freitag das erste Urteil gegen einen langjähriger VW-Ingenieur erwartet. Außerdem wird bei der Richter-Anhörung in Detroit das Strafmaß verkündet. Die Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Dollar.