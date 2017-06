Milliardenkosten Italien zerschlägt Krisenbanken

Italien steht mit maximal 17 Milliarden Euro für den Verkauf zweier Krisenbanken ein. Die Regierung in Rom will so Schlimmeres verhindern. Die EU-Komission billigte die Pläne - die den italienischen Steuerzahler mindestens 5,2 Milliarden Euro kosten werden.