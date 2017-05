Facebook soll wegen der Übernahme des Messengerdienstes WhatsApp eine Strafe in Höhe von 110 Millionen Euro zahlen. Das hat die EU-Kommission entschieden. Zur Begründung hieß es, Facebook habe irreführende Angaben gemacht.



Facebook hatte bei der Übernahme von WhatsAppp im Jahr 2014 erklärt, dass die Konten eines Nutzers bei Facebook und bei WhatsApp nicht automatisch miteinander verknüpft werden könnten. Im August 2016 kündigte Facebook allerdings an, künftig die Telefonnummern von WhatsApp-Nutzern an Facebook weiterzureichen.



Nach Ansicht der EU-Kommission war ein automatischer Abgleich der Nutzerprofile bei Facebook und WhatsApp bereits im Jahr 2014 technisch möglich. Zudem sei diese Möglichkeit den Facebook-Mitarbeitern bekannt gewesen. Die Kommission sieht sich deshalb getäuscht.