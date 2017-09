Der Vorschlag der Bundesregierung sieht vor, globale Internet-Konzerne wie Google und Facebook künftig nicht mehr nach ihrem Gewinn, sondern nach ihrem Umsatz zu besteuern. So soll verhindert werden, dass Internet-Unternehmen ihre Gewinne in Europa kleinrechnen oder in Niedrigsteuerländer verschieben und der Fiskus weitgehend leer ausgeht.



Auf einem Treffen der EU-Finanzminister in der estnischen Hauptstadt Tallin sprachen sich sechs weitere Staaten für diesen Vorschlag aus. Zuvor hatten bereits Frankreich, Spanien und Italien den von der Bundesregierung eingebrachten Vorstoß befürwortet. Insgesamt 19 EU-Länder unterstützen ihn oder stehen ihm zumindest wohlwollend gegenüber, darunter sind auch Bulgarien, Griechenland, Österreich, Portugal, Rumänien und Slowenien.