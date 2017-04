EU-Datenbank Bio-Lebensmittel werden besser kontrolliert

Der Import von biologischen Lebensmitteln in die EU wird ab sofort strenger kontrolliert. Ein neues elektronisches Bescheinigungssystem soll etwaigen Betrug erschweren und die Sicherheit von Nahrungsmitteln stärken, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte.

Auch Gesundheitsrisiken für Verbraucher will die EU-Kommission mit der elektronischen Kontrolle reduzieren. So werden etwa zurückgewiesene Importe in der Datenbank registriert und sind damit in allen Mitgliedstaaten von Händlern und Behörden einsehbar.



Der Markt für Bioprodukte in der Europäischen Union ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Nach einem Bericht des Forschungsinstituts für biologischen Landbau und der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft aus dem vergangenen Jahr lag der Umsatz von ökologischen Nahrungsmitteln in der EU 2014 bereits bei knapp 24 Milliarden Euro.