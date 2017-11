Kampf gegen Propaganda Facebook kündigt massive Investitionen in Sicherheit an

Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder Twitter werden von Milliarden Menschen weltweit genutzt. Studien belegen, dass sie für viele Menschen sogar die einzige Informationsquelle sind. Ein traumhaftes Werkzeug also für Kräfte, die Propaganda und Zersetzung zum Ziel haben. Längst tobt ein Informationskrieg um die Deutungshoheit in sozialen Netzwerken. In der Konsequenz will Facebook-Gründer Mark Zuckerberg nun seine "Sicherheits-Armee" aufstocken, um seine Netzwerke sauber zu halten.