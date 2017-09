Die geplanten Flugausfälle bei der irischen Billigfluglinie Ryanair gehen nach Ansicht der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit auch auf einen Mangel an Piloten zurück. Cockpit-Sprecher Markus Wahl sagte der "Mitteldeutschen Zeitung", die Flüge würden gestrichen, weil Piloten fehlten. Wörtlich sprach Wahl davon, dass die Piloten bei Ryanair "das Weite" suchten. Die Airline zahle niedrigere Gehälter als die Wettbewerber. Deshalb habe Ryanair eine hohe personelle Fluktuation. Viele Piloten versuchten, zu anderen Gesellschaften zu wechseln. Die Iren hätten deshalb bereits angefangen, auch Piloten aus Südamerika anzuwerben.

Dagegen erklärte Ryanair-Chef Michael O'Leary in einer Pressemitteilung, seinem Unternehmen mangele es nicht an Piloten. Vielmehr sei man bei der Urlaubsplanung im September und Oktober durcheinander gekommen.



Ryanair hatte am Freitag angekündigt, dass bis Ende Oktober täglich zwischen 40 und 50 der rund 2.500 Flüge gestrichen werden. Das wären insgesamt rund 2.000 Verbindungen. Neben den Urlaubsansprüchen der Flugzeug-Crews wurde als Grund auch genannt, man wolle die eigene Pünktlichkeit verbessern.