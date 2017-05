Die Gruppe der sieben führenden Industrieländer will Wirtschaft und Gesellschaft besser vor Cyber-Angriffen schützen. Unmittelbar nach der weltweiten Hackerattacke gegen Zehntausende Rechner gaben die G7-Finanzminister am Samstag in Bari in Italien das Ziel aus, sich stärker gegen solche Angriffe zu wappnen.