Als eine der wesentlichen Ursachen für das Anwachsen des Rechtspopulismus in Europa und den USA gilt, dass sich die Mittelschicht bedroht fühlt. Umso interessanter sind die Ergebnisse einer Langzeitstudie zur Entwicklung der Mittelschicht in zwölf westlichen Ländern - durchgeführt vom amerikanischen Forschungsinstitut "Pew Research Center".

Das "Pew Resaerch Center" wollte wissen, wie sich die Mittelschicht in zwölf westlichen Industrieländern in den zwei Jahrzehnten zwischen 1991 und 2010 entwickelt hat. Zur Mittelschicht zählt nach der gängigen Definition, wer mindestens zwei Drittel des mittleren Einkommens in seinem Land verdient und höchstens das Doppelte des Durchschnitts.

Das wichtigste Ergebnis, so der Autor der Studie Rakesh Koshar: Die gesellschaftliche Kluft zwischen Arm und Reich hat in den neunziger und 2000er Jahren zugenommen.

In den meisten Ländern, die wir untersucht haben, schrumpft die Mittelklasse. Es gibt weniger Menschen in der Mitte, dafür mehr in den unteren und oberen Einkommensklassen: also mehr ökonomische Ungleichheit und eine größere Schere. Rakesh Koshar, Studienautor

In Deutschland schrumpft die Mittelschicht

Die Mittelschicht schrumpfte in acht der zwölf untersuchten westlichen Industrienationen. Nur in vier Ländern stieg der Anteil der Mittelschicht: Am stärksten in Irland, das zwischen 1991 und 2010 auch den größten Zuwachs an Einkommen verzeichnen konnte. Am zweitstärksten in Großbritannien. In den Niederlanden wuchs die Mittelschicht immerhin um drei Prozentpunkte und in Frankreich um zwei Prozentpunkte.

Am stärksten schrumpfte die Mittelschicht in Finnland und in Deutschland, und zwar jeweils um sieben Prozentpunkte. Dies sei jedoch per se kein schlechtes Zeichen, betont der Autor der Pew-Studie: "Es gibt Bewegung sowohl nach oben als auch nach unten. In Deutschland war das ziemlich ausgeglichen. Der Anteil der Aufsteigenden war genau so groß wie der nach unten Absteigenden."

Weiteste Einkommensschere in den USA

In Deutschland stiegen also in den 90er und 2000er Jahren etwa so viele Menschen aus der Mittelschicht in die Oberschicht auf wie es Menschen gab, die in die Unterschicht abstiegen. Insgesamt befanden sich im Jahr 2010 72 Prozent der Bundesbürger in der Mittelschicht, 10 Prozent in der Oberschicht und 18 Prozent in der Unterschicht.

Ähnlich war die Verteilung in Frankreich und in den skandinavischen Ländern. Problematischer verlief die Entwicklung in Italien und Spanien. In den beiden Mittelmeer-Ländern schrumpfte nicht nur die Mittelschicht, sondern auch das verfügbare Einkommen. Am heftigsten aber ging die Einkommensschere in den USA auseinander.

In den USA stieg das Einkommen der Oberschicht besonders stark. Rakesh Koshar, Studienautor

"Dagegen stagnierten die Einkommen in Deutschland in allen Schichten. Die Einkommen der Oberschicht stiegen in Deutschland gar nicht", so Rakesh Koshar weiter. Das habe sich möglicherweise seit 2010 verändert, meint der Studienautor. Dennoch fällt auf, wie wenig sich die Einkommen der Deutschen in den Jahren zwischen 1991 und 2010 veränderten.

Anders in den USA: Hier gehören satte 15 Prozent der Bevölkerung zur Oberschicht, die mehr als das Doppelte des mittleren Einkommens verdient. Allerdings gibt es auch nirgendwo im Westen einen solch großen Anteil der Unterschicht wie in den USA: 26 Prozent - mehr als jeder vierte US-Bürger.