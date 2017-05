Das Öl-Kartell Wie mächtig ist die Opec?

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Organization of Petroleum Exporting Countries - Opec) wurde am 14. September 1960 von Saudi-Arabien, Kuwait, dem Irak, Iran und Venezuela gegründet. Später schlossen sich die Vereinigten Arabischen Emirate, Qatar, Algerien, Libyen, Angola, Nigeria, Gabun und Ecuador an - aktuell sind es 13 Mitglieder.