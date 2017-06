Schweizer Pharmakonzern in der Kritik Medikament von Novartis wurde an Obdachlosen getestet

Hat der Schweizer Pharmakonzern Novartis bewusst ethische Standards missachtet? 2007 wurde in Polen ein Impfstoff gegen Vogelgrippe an Obdachlosen getestet, ohne deren Wissen und ohne ausreichende Betreuung. Die Verantwortlichen vor Ort wurden inzwischen in Polen verurteilt. Nun fordert eines der Opfer von Novartis finanzielle Entschädigung.

von Dietrich Karl Mäurer, ARD-Korrespondent Zürich