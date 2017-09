"Es scheint, dass Ryanair kapituliert hat", erklärte die CAA am Freitagabend in London. Sie werde die neuen Vorschläge des Unternehmens nun genau prüfen und "die Lage überwachen, damit die Passagiere bekommen, worauf sie in Wirklichkeit ein Recht haben". Die britische Aufsichtsbehörde hatte der Fluggesellschaft "permanente Irreführung" von Passagieren vorgeworfen, weil sie ihre Fluggäste bei der massenhaften Streichung von Flügen nicht ausreichend über ihre Rechte informiert habe.



Am Freitagabend war ein Ultimatum der CAA an Ryanair ausgelaufen, in dem Konsequenzen angedroht wurden, sollte die Airline keine Nachbesserungen vorlegen.



Als Vorstufe zu einem juristischen Verfahren hatte die britische Zivilluftfahrtbehörde am Mittwoch ein Verfahren gegen die Fluggesellschaft eingeleitet, weil diese ihre Kunden "in die Irre geführt" habe, indem sie ihnen unzutreffende Auskünfte über ihre Fluggastrechte erteilt habe.