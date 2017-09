Hunderttausende Ryanair-Kunden müssen in den kommenden Monaten mit weiteren Flugstreichungen rechnen. Wie die irische Billig-Airline am Mittwoch in Dublin mitteilte, soll im Winterflugplan von November bis März die Zahl der eingesetzten Flugzeuge um 25 reduziert werden. 18.000 der rund 800.000 geplanten Flüge sollen in dem Zeitraum gestrichen werden.