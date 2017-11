Viele große Konzerne verlagern ihre Gewinne in Steueroasen und vermeiden so Steuern in anderen Ländern. Dadurch gehen dem deutschen Fiskus rund 17 Milliarden Euro an Steuereinnahmen pro Jahr verloren. Das hat der französischen Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Zucman für die "Süddeutsche Zeitung" berechnet.

Deutschland hat größte Einbußen

Zucmann hat öffentlich zugängliche Daten ausgewertet und auch Zahlen für 13 andere Länder in Europa und die USA vorgelegt. Sein Ergebnis: Deutschland verliert von allen untersuchten 15 Ländern das meiste Geld durch Steueroasen.



Die Einnahmen aus der Unternehmenssteuer könnten nach seinen Berechnungen in Deutschland um mehr als 32 Prozent höher sein, wenn alle Unternehmen Steuern zahlen würden.



Zwei Drittel der möglichen Steuereinnahmen verliert Deutschland Zucman zufolge durch Steueroasen in der EU. Beispiele sind die Niederlande, Irland und Luxemburg.

EU-Staaten verlieren 60 Mrd. Euro im Jahr

Auch anderen Ländern entgeht der Berechnung zufolge viel Geld durch Steueroasen. Frankreich könnte laut Zucman 25 Prozent mehr Unternehmenssteuer einnehmen. In Großbritannien liegt der Wert bei knapp 20 Prozent, in Tschechien dagegen bei knapp sechs Prozent.



Bezogen auf die EU geht es um etwa 60 Milliarden Euro im Jahr. Das ist ein Fünftel der Einnahmen aus Unternehmenssteuern.

Nike nutzt Steuerparadies Niederlande

Anlass für die Berechnungen von Zucman waren neue Enthüllungen zu Steuertricks, die sogenannten "Paradise Papers". Sie zeigen unter anderem, wie etwa der Sportartikel-Hersteller Nike bei der Steuervermeidung vorgeht.



Mithilfe der Kanzlei Appleby nutzt Nike die für US-Konzerne attraktiven Gesetze in den Niederlanden. Wenn Kunden in einem deutschen Nike-Geschäft Schuhe kaufen, fließen die Erlöse in die Niederlande.

Maas: Steuerschlupflöcher schließen

Der geschäftsführende Bundesjustizminister Heiko Maas erklärte, es brauche "mehr Transparenz und Vereinheitlichung von Steuerregeln" in der EU. Großunternehmen sollten aufzeigen müssen, wo sie wie viel Steuern zahlten. Innerhalb der EU müssten Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Das sei eine Frage der Gerechtigkeit. In der Tat sind die Steuertricks der Konzern nicht unbedingt illegal.

Frankreich: Sondersteuer für Großkonzerne

Unterdessen hat die französische Nationalversammlung einen Steueraufschlag für Großunternehmen beschlossen. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte für den Vorschlag der Regierung, dass Konzerne mit mehr als einer Milliarde Euro Jahresumsatz einmalig 15 Prozent mehr Unternehmenssteuer zahlen.



Bei Unternehmen, die mehr als drei Milliarden Euro Jahresumsatz haben, soll der Aufschlag sogar 30 Prozent betragen. Insgesamt sollen dadurch fünf Milliarden Euro zusätzlich in die Staatskasse fließen.