Die Vorbereitung auf den Model-3-Start kostete Tesla natürlich Geld. Am 30. Juni saß das Unternehmen auf Barbeständen von rund drei Milliarden Dollar nach vier Milliarden Dollar zum Ende des Vorquartals. An den Börsen wurden die Zahlen mit Begeisterung aufgenommen. Die Tesla-Aktie kletterte nachbörslich zeitweise um acht Prozent.

Der Konzern des Milliardärs Elon Musk übergab gut 47.000 Fahrzeuge des Model S und X an die Kunden. Lieferengpässe bei den Batterien hatte den Fahrzeugbau bis Juni beeinträchtigt. Für das zweite Halbjahr nahm sich Tesla mehr vor. Tesla hat nach früheren Angaben für sein neues "Model-3"-Fahrzeug, das für den Massenmarkt gedacht ist, mehr als eine halbe Million Vorbestellungen.

Am Freitag hatte das Unternehmen die ersten 30 Autos an Mitarbeiter vor dem Werk im kalifornischen Fremont ausgeliefert. Sollte Tesla tatsächlich 500.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren und absetzen, würde das US-Unternehmen wahrscheinlich Hersteller wie BMW, Mercedes oder Lexus in den USA hinter sich lassen.