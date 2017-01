Mit dem Ausstieg aus TPP hat Donald Trump eines seiner zentralen Wahlversprechen umgesetzt. Er hatte das Abkommen mit den asiatischen Niedriglohnländern für Jobverluste und Fabrikschließungen in den USA verantwortlich gemacht - was eine gewisse Logik hat. Allerdings fürchten viele, dass es den Beginn einer Ära von Protektionismus und Isolationismus darstellt.

Was genau passieren wird, kann bisher allerdings niemand vorhersagen. So ist offen, wie weit sich Donald Trump vielleicht überzeugen lässt, dass manche seiner geplanten Maßnahmen der Strategie "America First" eher abträglich wären. Es bleibt viel Unsicherheit, sagt der Ökonom Marcel Fratzscher:

So kann man nur abzuwarten, was aus den Ankündigungen im Wahlkampf wird. Zumindest die US-Wirtschaft sieht da vorerst mit einigem Optimismus in die Zukunft, sagt die Weltwirtschaftsexpertin Claudia Schmucker: "Steuererleichterungen für Unternehmen, ein Konjunkturpaket, Investitionen in die Infrastruktur, Regulierungen abschaffen. Für die Unternehmen wird es erst mal sehr viel einfacher, in den USA aktiv zu sein." Mit dem Ausstieg aus dem noch gar nicht in Kraft getreten Pazifik-Abkommen TPP können die Unternehmen dabei gut leben.