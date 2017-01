Der neue US-Präsident Donald Trump hat bereits kurz nach seinem Amtsantritt erste Schritte gegen die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama eingeleitet. Er unterzeichnete am Freitagnachmittag eine Anordnung "zur Erleichterung der Lasten durch Obamacare".

Im Wahlkampf hatte Trump immer wieder betont, Obamacare abschaffen zu wollen Bildrechte: IMAGO

Trump weist in seinem Dekret die Behörden an, die Vorschriften für die Krankenversicherung zu lockern und alle möglichen Freiräume zu nutzen, "unerwünschte finanzielle Lasten" für die Staaten, Einzelpersonen, Versicherer oder auch medizinische Einrichtungen zu "minimieren". Trumps Sprecher Seam Spicer bezeichnete die Anordnung als Zwischenlösung, bis die Reform abgeschafft werde. Durch die Gesundheitsreform Obamas sind Millionen US-Bürger erstmals in den Genuss einer Kankenversicherung gekommen.