Die Deutsche Bank ist in den USA erneut zu einer Millionenstrafe verurteilt worden. Wie das US-Justizministerium mitteilte, muss die in London ansässige Tochter, Deutsche Bank Group Services, 150 Millionen Dollar umgerechnet 138 Millionen Euro, zahlen. Das Urteil erging wegen der Manipulation von Zinssätzen.



Die Deutsche Bank Group Services hatte im Verfahren die Manipulation des Referenzzinssatzes Libor eingeräumt und im April 2015 in die Strafe eingewilligt.