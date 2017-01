Abgasskandal VW vor Einigung mit US-Behörden

Es sind Milliardenzahlungen, welche noch einmal auf die ohnehin zurückgestellten Gelder für Strafzahlungen bei VW hinzukommen: 4,3 Milliarden Dollar, umgerechnet etwa vier Milliarden Euro, sieht ein Vergleichsentwurf zwischen Volkswagen und dem US-Justizministerium vor. Darüber befinde sich der Konzern mit den US-Behörden in "fortgeschrittenen Gesprächen", teilte der Autobauer am Dienstagabend mit.

Insgesamt sind in den USA mehr als eine halbe Million Autos betroffen. Weltweit sind es elf Millionen. Im September hatte der Konzern aus Wolfsburg erstmals eingeräumt, Abgastests bei Dieselautos manipuliert zu haben. Durch eine illegale Software war der Ausstoß gesundheitsschädlicher Stickoxide in Testsituationen deutlich reduziert worden.

Bereits am Montag war neuer Ärger für Volkswagen in den USA bekannt geworden. Die Bundespolizei FBI wirft der Konzernspitze Vertuschungen im Dieselskandal vor. Noch wenige Monate vor dem Auffliegen der Affäre hätten Manager die Verheimlichung der Manipulationen abgesegnet. Ein Angesteller war in diesem Zusammenhang bereits am Samstag festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, an den massenhaften Manipulationen beteiligt gewesen zu sein.