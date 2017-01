Der Vergleich zwischen Volkswagen und dem US-Justizministerium wegen des Abgasskandals bei Diesel-Motoren ist in trockenen Tüchern: Der VW-Konzern und die Behörde haben sich auf einen Vergleich geeinigt.

4,3 Milliarden Strafe

Das Ministerium teilte am Mittwoch in Washington mit, der deutsche Autobauer werde Strafzahlungen in einer Gesamthöhe von 4,3 Milliarden Dollar – das sind etwa vier Milliarden Euro - leisten. Außerdem werde Volkswagen sein kriminelles Fehlverhalten eingestehen, um strafrechtliche Ermittlungen zu vermeiden.



Volkswagen wurde in den USA Betrug und Verletzungen des Luftreinhaltegesetzes vorgeworfen. Das US- Justizministerium teilte in dem Zusammenhang weiter mit, dass es wegen der Abgasaffäre Strafanzeigen gegen insgesamt sechs VW-Manager eingereicht habe. Den Betreffenden werde Betrug vorgeworfen.

Konzernchef Müller bedauert

Vorstandscehf Müller: "Volkswagen bedauert Dieselkrise zutiefst." Bildrechte: dpa VW-Vorstandschef Matthias Müller teilte am Abend in einem Statement mit: "Volkswagen bedauert die Handlungen, die zur Dieselkrise geführt haben, zutiefst und aufrichtig." Der Konzern wolle weiter mit Nachdruck den "Wandel im Denken und Handeln" vorantreiben.



Der VW-Konzern wird nach eigenen Angaben eine Strafzahlung in Höhe von 2,8 Milliarden Euro leisten. Außerdem stimmte der Autobauer einer kombinierten Strafzahlung in Höhe von 1,45 Milliarden Dollar zu, um Umweltschutzklagen des Bundes sowie Zoll-bezogene zivilrechtliche Ansprüche in den USA beizulegen.

15 Milliarden Euro an Zivilgeschädigte

Um zivilrechtliche Klagen von Kunden, Autohändlern und Behörden in den USA aus der Welt zu schaffen, hatte VW in den vergangenen Monaten bereits mehrere milliardenschwere Vereinbarungen ausgehandelt. So muss der Konzern knapp 15 Milliarden Dollar wegen der Abgasmanipulationen bei rund 480.000 Wagen mit Zwei-Liter-Motoren zahlen.



Für Rechtskosten im Abgasskandal hat VW eigenen Angaben zufolge bereits rund 18 Milliarden Euro beiseitegelegt. Diese Summe werde nach dem Vergleich mit dem Justizministerium wohl aber nicht mehr ausreichen, hieß es.

Einigung noch vor Trump