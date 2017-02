Dieselskandal VW und Bosch zahlen US-Kunden Entschädigungen

Immer neue Summen an Entschädigungszahlungen in den USA wegen der Abgasschummelei bei VW werden bekannt: Der Autobauer und der Zulieferer Bosch wollen zusammen 1,5 Milliarden Dollar zahlen - allein an Käufer von Drei-Liter-Modellen. Da können VW-Kunden in Europa nur staunen, denn hier gibt es oft nur ein Software-Update.