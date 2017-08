Diesel-Skandal 40 Monate Haft für VW-Ingenieur

Volkswagen hatte im September 2015 nach Vorwürfen der US-Umweltbehörden eingeräumt, mit einer speziellen Software in großem Stil bei Abgastests getrickst zu haben. Nachdem die rechtlichen Konsequenzen auf Konzernebene durch mehrere milliardenschwere Vergleiche mit Klägern in den USA weitgehend abgeschlossen sind, versuchen die US-Behörden nun mit Hochdruck, die verantwortlichen Personen zu belangen.



Bisher konnte mit dem leitenden VW-Funktionär Oliver Schmidt nur ein weiterer Beschuldigter gefasst werden. Die restlichen VW-Köpfe befinden sich in Deutschland, wo sie von den US-Ermittlern nicht belangt werden können, weil sie nicht ausgeliefert werden.