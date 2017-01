Die Unberechenbarkeit des neuen US-Präsidenten Trump und die Unsicherheiten durch den bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens - das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos sieht sich zu Beginn des Jahres gewaltigen Herausforderungen gegenüber. Unter dem Motto "Responsive and Responsible Leadership" (Anpassungsfähige und verantwortungsvolle Führung) beraten Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft vier Tage lang über Lösungsansätze. Das diesjährige Treffen soll Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping eröffnen. Im Vorfeld der Veranstaltung stellte das Weltwirtschaftsforum (WEF) bereits vergangenen Mittwoch seinen jährlichen Welt-Risiko-Bericht in London vor.

Populismus, Terror und wachsende Ungleichheit

In seiner jährlich erscheinenden Studie macht das WEF fünf Kernprobleme für das Jahr 2017 aus. Unterteilt sind diese in die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie, Geopolitik und Umwelt. Dazu zählen etwa gesellschaftliche Spannungen wie eine gestiegene Polarisierung. Vergangene Wahlerfolge populistischer Parteien und Politiker beschäftigen das Forum ebenso wie der Ausblick auf bevorstehende Wahlen dieses Jahr. Es gelte daher, die Menschen stärker am Wirtschaftswachstum zu beteiligen und wachsenden Nationalismus mit einer vielschichtigen Gesellschaft zu "versöhnen", heißt es. Gefahren für die Welt sehen die Macher des Berichts zudem in einer wachsenden sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit, in extremen Wetterereignissen und Naturkatastrophen, in Terroranschlägen sowie in Cyberattacken.

Ob wir erfolgreich sind, wird nicht von irgendeinem Ereignis abhängen, sondern von den Entscheidungen, die unsere Anführer treffen. Klaus Schwab, Ökonomie-Professor und Gründer des Weltwirtschaftsforums

Mehr als die Hälfte der 400 Sitzungen in Davos widmen sich Themen rund um soziale Inklusion und Entwicklung. Um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen, appellierte das WEF bereits in seinem Bericht zu mehr weltweiter Zusammenarbeit. Nur durch gemeinschaftliches Handeln könnten Not und Unbeständigkeit im kommenden Jahrzehnt verhindert werden. Konkrete Entscheidungen sind allerdings nicht zu erwarten - vielmehr sieht sich das Forum in beratender Funktion.

Mehrere Regierungschefs fehlen

Chinas Staatschef Xi Jinping eröffnet das diesjährige Weltwirtschaftsforum. Bildrechte: dpa Mit insgesamt etwa 3.000 Politikern, Wirtschaftsbossen und Wissenschaftlern erzielt das diesjährige Treffen einen neuen Teilnehmerrekord. Für die deutsche Bundesregierung reisen Finanzminister Wolfgang Schäuble, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Gesundheitsminister Hermann Gröhe nach Davos. Bundeskanzlerin Angela Merkel dagegen bleibt dem Treffen zum zweiten Mal in Folge fern. Auch Regierungen anderer Staaten schicken lediglich Vertreter in den schweizerischen Wintersportort - darunter Frankreich, Israel, die USA und Russland. Parallel zu der Tagung findet allerdings am 20. Januar auch die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump statt. Sowohl er als auch sein scheidender Vorgänger Barack Obama sind durch Mitarbeiter in Davos vertreten.

UN-Menschenrechtskommissar appelliert an Schlüsselrolle von Wirtschaftsführern

Im Vorfeld des Treffens betonte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, die Verantwortung der Tagungsteilnehmer. Firmen müssten sich klar gegen Menschenrechtsverletzungen positionieren und aktiv dagegen vorgehen. Dabei verwies er auf entsprechende UN-Leitprinzipien, die unter anderem Beschwerdemöglichkeiten für Mitarbeiter vorsehen. Viele Unternehmen hätten bereits Mechanismen entwickelt, um Rechtsmissbräuche zu verhindern und direkt beim Namen zu nennen. Den Wirtschaftsführern des Forums sprach al-Hussein für die weitere Entwicklung eine "Schlüsselrolle" zu. Derzeit gebe es eine "schreckliche Flut" von offenem Hass und Angriffen gegen grundlegende Menschenrechte, mahnte er.

Die hart erkämpften Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sind zunehmend gefährdet. Said Raad al-Hussein, UN-Hochkommissar für Menschenrechte

Friedensstifter oder Symbolpolitik?

Erstmals kam das Forum 1971 zusammen. Selbsterklärtes Ziel der jährlichen Treffen ist seitdem, alle Gruppen einer Gesellschaft sowie die Mitglieder der internationalen Gemeinschaft in aktuelle Diskussionen einzubeziehen. Als Erfolg verzeichnet das Weltwirtschaftsforum etwa die Unterzeichnung der "Davoser Erklärung" von 1988 zwischen Griechenland und der Türkei. Die beiden Nato-Verbündeten legten damit einen jahrelangen Streit um die Vorherrschaft in der Ägäis bei. Die Einigung gilt auch als Verhinderung einer militärischen Konfrontation der beiden Konfliktparteien. Aber auch symbolische Gesten bestimmen die Geschichte des Weltwirtschaftsforums. So gilt ein Handschlag des Freiheitsaktivisten Nelson Mandela mit dem damaligen südafrikanischen Präsidenten Frederik Willem de Klerk 1992 in Davos als Schlüsselereignis zum Ende der Apartheid.