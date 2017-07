Bilanz Bahn sagt Fluggesellschaften Kampf an

Bahnchef Richard Lutz erklärte nach den ersten 100 Tagen im Amt, kostenloses WLAN sei für die Kunden sehr wichtig: "Das haben wir verstanden." In ICEs funktioniere WLAN mit einer Verfügbarkeit oberhalb der 95 Prozent stabil. Seit Jahresbeginn werde drahtloses Internet auch in der zweiten Klasse angeboten.



Bei der Netzabdeckung der Mobilfunkbetreiber an den Strecken gebe es Ausbaupläne, so dass auch Telefonieren im Zug noch besser werden solle. Außerdem soll laut Lutz WLAN schrittweise auch in Regionalzügen angeboten werden. Seit 2015 gibt es mehrere Pilotversuche. Anders als im Fernverkehr werde es aber keinen Big Bang geben, sagte Lutz.