Fahrradverleihsysteme Haben die Chinesen das Leipziger Modell geklaut?

Ralf Kalupner hat das Rad nicht erfunden, aber einen Fahrradverleih groß gemacht. Der Leipziger leitet die Firma Nextbike, unterhält hunderte Stationen – so in Berlin, Warschau, Budapest oder Riga, wo man für kleines Geld ein einfaches Fahrrad leihen kann. Doch jetzt wollen in Europa auch die Chinesen mitmischen und starten mit Verleihsystemen in Cambridge und Manchester. "Wir sehen halt auch relativ deutlich, wie viel die Chinesen hier bei uns kopiert haben, also mit QR-Code ausleihen und dann Zahlencode eingeben oder sowas, überhaupt dieses einfache Ausleihverfahren mittels App. Da erkennt man Nextbike schon recht deutlich wieder. Und die haben ordentlich Kapital eingesammelt und ordentlich Bumms und fangen also an, die Idee noch wesentlich größer zu denken als bisher."

Großer Wachstumsmarkt

Chinesen gehen mit sehr viel Kapital in den europäischen Markt, was die Konkurrenten aufhorchen lässt. Bildrechte: IMAGO Kalupner findet Konkurrenz in Ordnung. Was den Leipziger schreckt, ist die Wucht gleich mehrerer chinesischer Firmen. So hat allein die Firma Mobike mehr als 800 Millionen Euro an Risikokapital eingesammelt und in Asien schon fünf Millionen Räder aufgestellt. Fahrradverleihsysteme sind ein Wachstumsmarkt geworden, sagt Victoria Markewitz von der Unternehmensberatung Roland Berger. "Von 2010 bis 2015 gab es eine Wachstumsrate von 30 Prozent jährlich. Wir reden ja hier über eine starke Urbanisierung, überall in der Welt, auch in Deutschland und Parkraum-Knappheit in der Stadt. Und wenn man da die Alternative hat, ohne ein eigenes Fahrrad auch zu besitzen, einfach schnell durch die Stadt zu kommen, sich um Parkplätze keine Sorgen machen zu müssen, sehe ich da ein großes Potenzial vor allem im innerstädtischen Bereich."

Eine halbe Stunde Leihrad kostet meist weniger als ein Busticket. Und bei fast allen Anbietern kann man das Rad an jeder beliebigen Station wieder abgeben. Die Chinesen erlauben das Abstellen sogar irgendwo in der Stadt, wo dann der nächste Kunde zugreifen kann.

Deutschland ist bei dem Thema allerdings Entwicklungsland. Bundesweit gebe es weniger Leihräder als in Paris, sagt Stephanie Krone vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Sie hofft auf die Chinesen: "Nein, wir haben gar keine Sorge. Wir finden das mal gut, wenn in dieses Feld mal etwas Wind und etwas Wirbel kommt. Natürlich finden die, die jetzt schon auf dem Markt sind, das erstmal bedrohlich. Aber wir sagen, auf dem Markt, der weltweit zweistellig wächst, ist durchaus in Deutschland noch Platz für andere Anbieter."

Städte müssen Leihfahrradverkehr regeln

Allerdings ergänzt Krone, die Städte müssten mitbestimmen dürfen, wie viele Räder wo stehen. Genau dafür fehlten aber die Regeln, sagt Ralf Kalupner. Der Nextbike-Chef erzählt von Metropolen, in denen Konkurrenten zigtausende Fahrräder abgeladen haben, die dann keiner pflegte. So wie man das Taxigewerbe, Bus und Bahn regele, sollten die Städte sich auch dem Leihfahrradverkehr annehmen und gewisse Obergrenzen einführen. Es gelte Fragen zu beantworten: Wie viele Leihfahrräder sollten denn überhaupt in der Stadt fahren? Welche Eigenschaften sollten die haben?