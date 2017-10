David, der seinen vollen Namen nicht nennen möchte, packt einen Aktenordner auf den Sofatisch. Darin sind, säuberlich abgeheftet, unzählige Anwaltsschreiben und Prozessunterlagen. Zweimal zog der gebürtige Spanier in Leipzig vor Gericht, weil er seinen Lohn nicht bekam. Zweimal gewann er: "Ich arbeite, weil ich leben muss. Und wenn ich kein Geld bekomme, muss ich mein Recht schützen. Ich hatte die gleiche Situation in Spanien und ich dachte, in Deutschland passiert das nicht."

Seltsame Kündigungen

David, gelernter Kaufmann, kam 2013 nach Deutschland. Er fand einen Job bei einem Unternehmer aus Gütersloh, der ihn erst an das Porsche-Werk nach Leipzig verlieh, dann an VW in Zwickau. Der Unternehmer stellte ihm eine Wohnung in Radefeld bei Schkeuditz in einem Haus, in dem auch andere Arbeiter aus Osteuropa untergebracht waren. Erst lief alles gut, doch dann gab es im Dezember 2014 keine Arbeit mehr und David bekam eine seltsame Kündigung. "Der hat mir im Dezember für Juli gekündigt und gesagt, ich solle im Jobcenter sagen, dass ich kein Deutsch konnte und nicht verstanden hätte, dass ich gekündigt war."

Monatelang kein Geld

Nach der Kündigung zahlte der Chef einen geringen Lohn und keine Versicherungsbeiträge mehr. Ihm zustehende Nachtzuschläge hatte David von Beginn an nicht bekommen. Als David Klage erreichte, wollte ihn sein Arbeitgeber aus der Wohnung schmeißen und lauerte ihm auf. In seinem zweiten Job bei einem Gemüsehändler bekam David wieder vier Monate lang kein Geld. Er ging nochmal den Weg übers Gericht.

Doch das machen die allerwenigsten, erklärt Nuria Silvestre, die beim Leipziger Verband binationaler Familien Migranten berät: "Die Betroffenen haben so eine Angst, diese Bedrohung, dieser Druck, die wehren sich nicht, die kommen nicht raus aus dieser Situation, weil sie keine Mittel haben." Silvestre begegnen in Leipzig jährlich dutzende Fälle. Lange ging es vor allem um die Baubranche, seit einer Weile kommen aber auch immer mehr Frauen aus dem Hotel- und Gastgewerbe zu ihr: "Ich habe mehrere Klientinnen gehabt, die in kleinen Gaststätten oder Pensionen geputzt haben, aber mittlerweile ist es überall. Es gibt Hotels im Zentrum Leipzig, die auch so ein System haben."

Tausende betroffen

Wie viele Zuwanderer in solchen Ausbeutungsverhältnissen arbeiten, lässt sich nicht sagen. Die Berater des bundesweiten DGB-Projektes "Faire Mobilität" haben jährlich mit ein paar Tausend zu tun. Die meisten kämen aus Rumänien, Bulgarien oder Polen, sagt Projektmitarbeiter Jochen Empen. "Wenn nur geringe Sprachkenntnisse vorhanden sind, wissen die Menschen erstmal nicht, was ihre Rechte sind. Teilweise werden die Verträge vorgelegt und unter Druck unterschrieben ohne dass die Chance besteht, sich zu informieren was da drin steht."