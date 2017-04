Käufer von Put-Optionen erwerben das Recht, einen sogenannten Bezugswert wie etwa eine Aktie in einem bestimmten Zeitraum - oder zu einem bestimmten Zeitpunkt - zu einem vorher festgelegten Preis zu verkaufen. Im Gegenzug ist der Verkäufer dieser Option verpflichtet, den Wert zu dem festgesetzten Preis auch zu kaufen - unabhängig davon, wie hoch der Kurs zu diesem Zeitpunkt liegt.

So macht er pro Aktie 50 Cent Gewinn. Stürzt die Aktie richtig ab, kann er seinen Gewinn vervielfachen. Sollte die Aktie über den Wert der Option steigen, macht der Käufer allerdings Verlust. In diesem Fall macht der Verkäufer mit den Optionen Gewinn, was der Grund ist, warum er sie verkauft hat.