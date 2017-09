So wie beim Buch, sei es auch beim Handel - ein Sowohl-als-auch, meint der Wirtschaftsinformatiker. Die Digitalisierung habe den Handel aufgemischt, doch stationärer Handel, also Läden vor Ort und Online-Handel, müssten sich nicht ausschließen.

Auch für Franziska Ulbricht vom Deutschen Händlerbund ist da lediglich ein Transformationsprozess im Gange: "Wir stellen fest, dass 60 Prozent der Händler, die stationär verkaufen, auch einen Online-Handel führen, also immer mehr verstehen, dass man im Zuge der Digitalisierung beide Kanäle bedienen kann. Und man sieht auch, dass sie sich nicht konkurrieren, sondern dass sie sich ergänzen."

Das Buch konnte sich gegenüber dem Internet behaupten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Einige Produkte wie CDs, Bücher, Drogerieartikel oder Spielwaren werden in großer Menge online eingekauft. Sie haben Händler wie Amazon oder Zalando groß gemacht. Gleichzeitig vermisst mehr als die Hälfte der deutschen Online-Shopper die persönliche Beratung. "Hier kann der stationäre Handel seine Vorteile ausspielen", sagt Gunter Engelmann-Merkel vom Handelsverband Leipzig. "Das Erlebnisbetonte, das wir in Geschäften bieten können und bei Dingen, die sehr beratungsintensiv sind, auch entsprechend die Beratung zu bieten. Da gehört natürlich auch eine gewisse Kompetenz dazu. Die Menschen suchen wieder sehr stark die persönliche Beziehung. Auch viele junge Menschen", so Engelmann-Merkel.