Am zufriedensten zeigten sich im Gegenzug die Hamburger. In dem Stadtstaat gaben 67 Prozent der Befragten an, um ihre Finanzen stehe es gut oder sehr gut.



Ein 1:1-Verhältnis zwischen Einkommen und finanzieller Situation gibt es aber nicht: Dem Onlineportal Gehalt.de zufolge werden in Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen zwar mit die niedrigsten Gehälter gezahlt, andererseits verdienen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, das beim Zufriedenheitstest unter den ostdeutschen Ländern am besten abschneidet, am wenigsten. Außerdem liegen die Lebenshaltungskosten im Osten im Schnitt unter denen im Westen.



Die tatsächliche finanzielle Lage der Teilnehmer wurde bei der Meinungsumfrage nicht erfragt - nur die gefühlte.