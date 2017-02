Test bei Banken Wer kein Deutsch kann, bekommt kein Konto

Eigentlich sollen sie sicherstellen, dass jeder, der rechtmäßig in Deutschland ist, am wirtschaftlichen Leben teilhaben kann: die sogenannten Basiskonten. Seit vergangenem Sommer sind Banken gesetzlich verpflichtet, so ein Konto anzubieten. Davon sollen vor allem Obdachlose, Geduldete oder Asylbewerber profitieren. Doch ganz so gut scheint das nicht zu funktionieren.

von Kristin Kielon, MDR AKTUELL