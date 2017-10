Kurz zuvor war auch in Düsseldorf zum letzten Mal ein Flugzeug von Air Berlin gelandet. Die Maschine aus Rom wurde ebenfalls mit einer Wasserfontäne der Flughafen-Feuerwehr begrüßt. Auch in Düsseldorf hatten sich Hunderte Schaulustige und Beschäftigte des Flughafens versammelt. Einige Passagiere berichteten nach der Landung, der Flug sei sehr emotional gewesen. Eine Flugbegleiterin habe sich mit unterdrückten Tränen verabschiedet. Zum Aussteigen sei das Lied "Niemals geht man so ganz" von Trude Herr gespielt worden. Für viele der 8.000 Mitarbeiter von Air Berlin ist die Zukunft weiter offen. Tausenden droht die Kündigung, nachdem die Verhandlungen für eine Transfergesellschaft zwischen Bund und Ländern mit Air-Berlin-Standorten gescheitert waren.

Einen Lichtblick gibt es für rund 1.000 Piloten und Flugbegleiter. Der britische Billigflieger Easyjet übernimmt von Air Berlin Teile des Betriebs in Berlin-Tegel. Wie beide Unternehmen in der Nacht zum Samstag mitteilten, haben sie eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Easyjet zahlt 40 Millionen Euro und bekommt dafür neben Start- und Landerechten auch 25 Flugzeuge.



Der Billigflieger will nach eigenen Angaben bis zu 1.000 Piloten und Flugbegleitern von Air Berlin eine Stelle anbieten. Bislang bedient die britische Linie nur den Berliner Flughafen Schönefeld. Jetzt will Easyjet zum "führenden Kurzstreckenanbieter in Tegel" werden und Flüge innerhalb Deutschlands und zu Zielen ins europäische Ausland anbieten.