Es wird davon ausgegangen, dass die insolvente Airline zerschlagen wird. Im September kündigte Lufthansa bereits an, möglicherweise ein Drittel der Mitarbeiter übernehmen zu wollen und an der Hälfte der Flugzeuge interessiert zu sein.



Die britische Fluggesellschaft Easyjet will 27 der 30 Airbus-Mittelstreckenflieger von Air Berlin übernehmen, mit denen der Billigflieger vor allem von Berlin aus fliegen will.