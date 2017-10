Jeder, der zu diesem Zeitpunkt einen Anspruch an Air Berlin hat, beispielsweise auf einen Flug mittels eines Tickets, landet in der Warteschleife. Geld kann er erst erstattet bekommen, wenn das Insolvenzverfahren durch ist. Was dann noch an Vermögen da ist, wird anteilig an alle Gläubiger ausgezahlt. So steht es in der Insolvenzordnung. "Insofern tut es einem persönlich Leid für die Reisenden, aber das ist die rechtliche Folge der entsprechenden Vorleistungen und der gesetzlichen Bestimmungen", so Weitzmann.