Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin bittet um Finanzhilfe bei der Auffanglösung für ihre Beschäftigten. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Brief der Konzernspitze an Bundeskanzlerin Angela Merkel berichtet, wird Air Berlin selbst bis zu zehn Millionen Euro für eine Transfergesellschaft beisteuern. Zusätzlich werde jedoch Geld von den betroffenen Ländern und vom Bund benötigt. Auch setze man auf die Verantwortung der Käufer.

Die Kosten für die Transfergesellschaft dürften sich Reuters zufolge auf bis zu 65 Millionen Euro summieren. In dem Brief bitte der Konzern die öffentliche Hand um Hilfe bei den Sozialabgaben sowie bei den Lohnzahlungen für Urlaubs- und Feiertage.

Air Berlin hatte im August Insolvenz angemeldet und kann den Flugbetrieb nur dank eines Staatskredits von 150 Millionen Euro fortsetzen. Die Verhandlungen mit Easyjet über die Übernahme von rund 25 Air-Berlin-Maschinen ziehen sich in die Länge, ebenso die Gespräche mit Bietern für die Technik-Sparte und die Frachttochter Leisure Cargo. Air Berlin will noch bis Ende nächster Woche einen Deal unter Dach und Fach bringen, da der Flugbetrieb in Eigenregie am 27. Oktober endet.