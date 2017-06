Verbrauchertipps Was Airberlin-Kunden jetzt beachten sollten

Airberlin zufolge können Reisende "beruhigt" buchen. Die Flüge seien sicher und operative Probleme seien behoben, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Das Unternehmen verfügt demnach über ausreichend liquide Mittel, eine Insolvenz ist "kein Thema" für die Airline. Auch der Chef der Flugbegleitergewerkschaft Ufo, Nicoley Baublies, sieht bereits gebuchte Airberlin-Tickets nicht in Gefahr. "Airberlin ist in Deutschland abgesichert", sagte Baublies dem Bayerischen Rundfunk. Demnach gibt es derzeit keinen Grund, die Fluggesellschaft zu meiden.

Die EU-Fluggastrechteverordnung schützt Reisende beim kurzfristigen Ausfall von Flügen oder bei großen Verspätungen ab zwei Stunden. Fluggäste können ihre Rechte dann bis zu drei Jahre rückwirkend geltend machen. Sie haben dabei nicht nur Anspruch auf eine Erstattung des Ticketpreises oder einen Ersatzflug, sondern auch auf eine Schadenersatzpauschale, je nach Flugdistanz zwischen 250 und 600 Euro. Airberlin bietet seinen Kunden außerdem eine Alternative zu der von der EU vorgeschriebenen Pauschale an. Entscheiden sich Reisende für Fluggutscheine des Unternehmens, erhalten sie von Airberlin einen im Wert höheren Ausgleich, "bei einer Kompensation von 250 Euro etwa einen Gutschein in Höhe von 350 Euro", sagte eine Sprecherin.

Wichtig ist es, die verfügbaren Informationen zu Ausfällen und Verspätungen sorgfältig zu dokumentieren. Das gilt auch für Mehrkosten, die dem Reisenden entstanden sind. Um Entschädigungsansprüche geltend zu machen, empfiehlt Airberlin seinen Kunden, das Onlineformular auf der Internetseite zu nutzen. Die Fälle würden dann "so schnell wie möglich bearbeitet". Wegen des erhöhten Beschwerdeaufkommens in den vergangenen Monaten, kann es demnach aber zu Verzögerungen kommen.



Die Fluggesellschaft rät ihren Kunden außerdem davon ab, Klageportale mit der Abwicklung von Ausgleichszahlungen zu beauftragen: "Kunden haben mehr davon, wenn sie sich mit ihren Entschädigungsansprüchen direkt an uns wenden." Fluggastrechte-Portale stecken demnach bis zu 30 Prozent der Kompensation selbst ein.