Air Berlin will in eigener Verwaltung in ein Insolvenzverfahren gehen. Das bedeutet, dass das Unternehmen lediglich unter Aufsicht ein Verwalters steht, aber weiterhin unternehmerisch agieren kann, um wieder Gewinne zu erwirtschaften. Die Fluggesellschaft sah sich zu dem Schritt gezwungen, weil Großaktionär Etihad aus den Vereinigten Arabischen Emiraten keine weiteren finanziellen Hilfen mehr genehmigen will.